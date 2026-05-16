Il Made in Ue fa paura a Cina e Usa | appena l’Europa pensa a sé stessa partono i richiami all’ordine
Roma, 16 mag – È bastato che Bruxelles pronunciasse, con enorme ritardo e ancora mille cautele, tre parole elementari — Made in Europe — perché le altre grandi potenze economiche cominciassero subito a innervosirsi. La Cina ha lanciato il suo primo avvertimento contro l’ Industrial Accelerator Act, il nuovo piano europeo di accelerazione industriale presentato dalla Commissione il 4 marzo scorso. Il messaggio di Pechino è chiaro: niente discriminazioni contro le aziende cinesi, niente clausole protezionistiche, niente ostacoli agli investitori del Dragone. Tradotto: l’Europa può parlare di autonomia strategica quanto vuole, purché resti un mercato aperto per le merci, i capitali e le filiere altrui. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
First Christian Leader in Communist China (1979) — World Peace Message | Herbert W. Armstrong
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