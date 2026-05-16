Il Giro d' Italia a Sestri Levante modifiche a viabilità e sosta
Mercoledì 20 maggio 2026 si terrà l’undicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Prima dell’arrivo dei ciclisti, la Carovana Rosa si fermerà in piazzale Grilli, dove si svolgeranno diverse attività di animazione. Per l’occasione, sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza di partecipanti e spettatori. La strada sarà temporaneamente chiusa in alcune tratte e saranno istituiti divieti di sosta.
In occasione dell'undicesima tappa del Giro d’Italia Porcari-Chiavari, in programma mercoledì 20 maggio 2026, la Carovana Rosa stazionerà in piazzale Grilli con attività di animazione, prima dell'arrivo dei corridori. Per la durata dell'occupazione dell'area, i residenti muniti di bollino rosso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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