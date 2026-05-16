Il Giro d' Italia a Sestri Levante modifiche a viabilità e sosta

Mercoledì 20 maggio 2026 si terrà l’undicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Prima dell’arrivo dei ciclisti, la Carovana Rosa si fermerà in piazzale Grilli, dove si svolgeranno diverse attività di animazione. Per l’occasione, sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza di partecipanti e spettatori. La strada sarà temporaneamente chiusa in alcune tratte e saranno istituiti divieti di sosta.

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