Il Giannone domina il concorso Io filosofa o | pioggia di premi per le studentesse sannite
Nel concorso “Io filosofao”, il Liceo Classico di San Nito ha ottenuto risultati di rilievo, con tre prime posizioni ex aequo e una menzione di merito. La competizione ha visto coinvolte diverse studentesse, che hanno dimostrato competenze e approfondimenti sul tema proposto. La scuola ha infatti conquistato numerosi premi, consolidando la propria presenza nel settore. La cerimonia di premiazione ha celebrato le giovani partecipanti e i riconoscimenti assegnati hanno sottolineato il successo delle studentesse coinvolte.
Ancora un successo straordinario per gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, che hanno fatto letteralmente incetta di premi durante la cerimonia conclusiva del concorso “Io filosofao”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Filosofica “Stregati da Sophia”, si è svolta nella splendida cornice del Teatro Comunale di Benevento venerdì 15 maggio, nell’ambito della dodicesima edizione del prestigioso Festival Filosofico del Sannio. Il Liceo ha visto brillare i propri talenti con tre prime posizioni ex aequo e una menzione di merito, a testimonianza dell’altissimo livello di preparazione e dello spessore critico dei giovani giannoniani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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