Il Giannone domina il concorso Io filosofa o | pioggia di premi per le studentesse sannite

Nel concorso “Io filosofao”, il Liceo Classico di San Nito ha ottenuto risultati di rilievo, con tre prime posizioni ex aequo e una menzione di merito. La competizione ha visto coinvolte diverse studentesse, che hanno dimostrato competenze e approfondimenti sul tema proposto. La scuola ha infatti conquistato numerosi premi, consolidando la propria presenza nel settore. La cerimonia di premiazione ha celebrato le giovani partecipanti e i riconoscimenti assegnati hanno sottolineato il successo delle studentesse coinvolte.

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