Il focus della Ssc Napoli sul Pisa prossimi avversari in campionato

Il Napoli si sta preparando per la partita di domenica contro il Pisa, con un'attenzione particolare alla squadra toscana. La sfida si terrà alle ore 12 e rappresenta un momento importante del campionato. La squadra partenopea sta analizzando le caratteristiche dell’avversario e pianificando le strategie da adottare in campo. La partita si inserisce nel calendario di questa fase del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti per la classifica.

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Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Pisa, avversaria domenica alle ore 12 in campionato. Sono 12 i precedenti a Pisa fra le due squadre: 4 vittorie nerazzurre (ultima 2-0, Serie A 198283), 4 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 199091) e 4 successi partenopei (ultimo 0-3, Serie C1 200506).L’ultimo confronto tra Pisa e Napoli in Serie A in Toscana risale al 17 febbraio 1991, 1-1 con gol di Ferrara e Padovano. Il Napoli potrebbe qualificarsi per la decima volta nella sua storia in Champions League (escludendo la precedente Coppa Campioni).Pisa aritmeticamente retrocesso in Serie B dopo un anno nella massima categoria. E’ dal biennio 198788 – 198889 che i toscani non disputano due campionati di fila in Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Pisa, prossimi avversari in campionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Juve e Napoli-Roma: la 25ª giornata può DECIDERE lo SCUDETTO! Sullo stesso argomento Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionatoIl Napoli mette nel mirino il Lecce di Eusebio Di Francesco, prossimo avversario al Maradona. Il focus della Ssc Napoli sul Cagliari, prossimi avversari in campionatoIl Napoli mette nel mirino il Cagliari di Pisacane, prossimi avversari in campionato. Il focus della Ssc Napoli sul Pisa, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia la squadra toscana, avversaria domenica in campionato. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Pisa, avversaria domenica alle ore ... forzazzurri.net Il focus della Ssc Napoli sul Bologna, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia la squadra di Italiano di scena al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte affronta il Bologna di Italiano nel posticipo della 36esima ... forzazzurri.net