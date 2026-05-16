Il filtro Flash di Instagram ci rende tutti belli come negli '90 | il prezzo da pagare è la nostra autenticità

Il filtro "Flash" spopola su Instagram simulando l'estetica analogica grazie all'IA. Dietro l'apparente spontaneità e la granulosità; retro, si nasconde però il paradosso di un'imperfezione artificiale che rischia di alimentare nuove insicurezze e trasformare gli utenti in perfetti prodotti di consumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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