Il fascino del canto gregoriano sabato 16 maggio in Cattedrale a Sansepolcro
Sabato 16 maggio si terrà un evento dedicato al canto gregoriano nella Cattedrale di Sansepolcro. L’appuntamento si inserisce nel calendario di celebrazioni organizzate dal Comitato locale per commemorare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. La manifestazione fa parte di una serie di iniziative che proseguono nel mese di maggio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla ricorrenza. Si tratta di un momento musicale che coinvolge appassionati e cittadini della zona.
Arezzo, 16 maggio 2026 – Il maggio intenso di appuntamenti prosegue a ritmo spedito per il Comitato di Sansepolcro che si occupa dell’8 00esimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. Ben quattro gli appuntamenti concentrati nell’arco di due settimane, non dimenticando che il prossimo week-end sarà quello caratterizzato dalla presenza del Festival dei Cammini di Francesco, proprio nella città pierfrancescana. Si comincia sabato 16 maggio con un pomeriggio dedicato al fascino del canto gregoriano; protagonista in cattedrale il coro “Viri Galilaei” di Firenze. C’è una causale storica: proprio in occasione di una gita a Sansepolcro, durante una visita in duomo nell’aprile del 1985, nell’apprezzare l’acustica della chiesa nacque l’idea di dar vita a un coro che eseguisse soltanto canti in gregoriano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Epicnight: il fascino di pedalare sotto le stelle. Sabato 16 maggio l’appuntamento di Bergamo
Leggi anche: Gli affreschi ispirano il canto gregoriano
Un viaggio nel cuore della Cattedrale di Assisi Scopri il fascino e la storia del coro ligneo cinquecentesco attraverso la video-presentazione del suo recente restauro. Un’occasione unica per vedere da vicino l'intervento conservativo realizzato da Fernando facebook
Il fascino del canto gregoriano sabato 16 maggio in Cattedrale a SansepolcroNel programma delle celebrazioni dell’800enario della morte di San Francesco d’Assisi: la conferenza di padre Francesco Mori sull’origine di Montecasale e di suor Chiara Marisa Melodia su Chiara di As ... lanazione.it
Celebrazioni per San Francesco in cattedraleIl maggio intenso di appuntamenti prosegue a ritmo spedito per il comitato di Sansepolcro che si occupa dell’800esimo anniversario ... lanazione.it