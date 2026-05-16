Il falò e la luna in scena | arriva il circo Sottosopra

Arezzo si prepara ad ospitare uno spettacolo teatrale intitolato «Il falò e la luna» organizzato dal circo Sottosopra. L'evento si terrà nella piazza principale e coinvolgerà artisti provenienti da diverse regioni. La rappresentazione prevede numeri di teatro, musica e acrobazie, e si svolgerà in una tensostruttura allestita temporaneamente. La serata è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario di eventi culturali programmati per il mese di maggio.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – La città di Arezzo si prepara ad accogliere uno spettacolo stuggestivo: oggi sabato 16 maggio, alle ore 18, il gruppo dei giovani circensi under 14 della scuola di circo Sottosopra porterà in scena uno spettacolo di circo contemporaneo interamente ideato, creato e messo in scena da loro, dal titolo: “ Il falò e la luna”. L’appuntamento è presso la sede dell’Associazione, in via Pievan Landi 42 in zona La Sella–San Marco. L’ingresso è aperto a tutta la città. Lo spettacolo nasce all’interno di InTournée, il progetto di creazione artistica di Sottosopra, quest’anno alla sua settima edizione. Il progetto offre ai giovani già iscritti all’associazione la possibilità di sperimentarsi come una vera compagnia di circo: ideare insieme storie, costruirle e finalmente portarle in scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Il falò e la luna» in scena: arriva il circo Sottosopra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿MrBeast cambió el ENTRETENIMIENTO para SIEMPRE | Que Buena Pregunta! Sullo stesso argomento Dalla scuola di circo al palcoscenico: i giovani di Sottosopra debuttano ad Arezzo con "Il falò e la luna"Arezzo, 11 maggio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere uno spettacolo straordinario: sabato 16 maggio 2026, alle ore 18:00, il gruppo dei giovani... Arezzo, il debutto di Sottosopra: i giovani artisti al circo? Punti chiave Come hanno trasformato le acrobazie di Cervia in uno spettacolo autonomo? Chi guiderà i ragazzi nel passaggio dalla prova alla messa... Il falò e la luna in scena: arriva il circo SottosopraSabato 16 maggio, alle ore 18, il gruppo dei giovani circensi under 14 della scuola di circo Sottosopra porterà in scena uno spettacolo di circo contemporaneo interamente ideato, creato e messo in sce ... lanazione.it Dalla scuola di circo al palcoscenico: i giovani di Sottosopra debuttano ad Arezzo con Il falò e la lunaSabato 16 maggio, alle ore 18:00, il gruppo dei giovani circensi under 14 della scuola di circo Sottosopra porterà in scena uno spettacolo di circo contemporaneo interamente ideato, creato e messo in ... msn.com