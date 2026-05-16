Il cuore grande del territorio mette in moto la solidarietà | inaugurato il nuovo mezzo Auser acquistato con le donazioni
Nel mese di ottobre 2025, Auser Forlimpopoli ha promosso una campagna di raccolta fondi chiamata “Insieme si va”. La campagna ha raccolto numerose adesioni e ha permesso di acquistare un nuovo mezzo destinato ai servizi di accompagnamento sociale. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone del territorio, che hanno contribuito con donazioni per sostenere la causa. La consegna del veicolo rappresenta un passo importante per migliorare i servizi di assistenza e supporto offerti alla comunità locale.
Si è conclusa con tante adesioni e un grande successo la campagna di raccolta fondi “Insieme si va”, promossa da Auser Forlimpopoli nell’ottobre 2025 per l’acquisto di un nuovo mezzo destinato ai servizi di accompagnamento sociale. Il mezzo è stato ufficialmente consegnato con taglio del nastro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Corrado Malanga: la fisica ti ha nascosto il fotone, e da qui cambia tutto
Sullo stesso argomento
Inaugurata la nuova sala Auser realizzata con le donazioni post alluvioneC’erano decine di persone, molte delle quali rimaste in piedi vista la grande affluenza, all’inaugurazione della nuova sala riunioni e conferenze di...
Leggi anche: Il grande cuore dei volontari : "Donazioni alla pediatria"
Festa della Mamma al CSA Bellini Una giornata piena di emozioni, sorrisi e affetto dedicata a tutte le mamme La mattinata è trascorsa in compagnia delle volontarie Auser, che con grande cuore hanno omaggiato tutte le nostre mamme con un ge facebook
Masullas, grande partecipazione agli screening organizzati dall'Auser localeNel mese di novembre Auser Masullas, con il sostegno del Comune, ha promosso una preziosa iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta alla popolazione. L’associazione, infatti, ha realizzato una serie ... unionesarda.it
Nuovo mezzo donato all’Auser: Il grande cuore delle aziendeUn nuovo veicolo per Auser grazie al sostegno delle imprese del territorio. Si è tenuta ieri mattina, davanti al municipio di Granarolo, la cerimonia di consegna del nuovo veicolo donato all’Auser, ... ilrestodelcarlino.it