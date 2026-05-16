Il cuore grande del territorio mette in moto la solidarietà | inaugurato il nuovo mezzo Auser acquistato con le donazioni

Nel mese di ottobre 2025, Auser Forlimpopoli ha promosso una campagna di raccolta fondi chiamata “Insieme si va”. La campagna ha raccolto numerose adesioni e ha permesso di acquistare un nuovo mezzo destinato ai servizi di accompagnamento sociale. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone del territorio, che hanno contribuito con donazioni per sostenere la causa. La consegna del veicolo rappresenta un passo importante per migliorare i servizi di assistenza e supporto offerti alla comunità locale.

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