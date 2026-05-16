Il cuore delle Piccole sorelle dei poveri

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, poche persone sono a conoscenza del lavoro svolto dalle Piccole sorelle dei poveri, un gruppo di suore che si sono dedicate all’assistenza di persone anziane e sole. Queste suore hanno offerto sostegno a chi non poteva permettersi una casa propria, dedicando il loro tempo e le loro energie a questa attività. La loro presenza si è manifestata attraverso servizi di supporto e cura, senza però ricevere molta attenzione pubblica o riconoscimento.

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Purtroppo pochi bolognesi conoscono il servizio ’impagabile’ che hanno svolto le Piccole sorelle dei poveri, suore che hanno assistito con amore persone anziane, sole e con mezzi insufficienti per potersi permettere una casa. Ora la loro Congregazione chiuderà la loro casa a Bologna. Come ha detto sua eminenza il cardinale: con grande tristezza ringraziamo per l’esempio di fede e di amore! Fausto Roberta Risponde Beppe Boni Hanno sempre dato tanto al prossimo e per se stesse non hanno mai chiesto nulla. Ciò che arrivava dalla bontà dei cittadini è sempre stato utilizzato per assistere chi ha bisogno. Le Piccole sorelle dei poveri scesero dal treno arrivato a Bologna nel 1895 accolte da una violenta giornata di pioggia come se il destino volesse avvisarle che avrebbero dovuto affrontare una vita di sacrifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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