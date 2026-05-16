Il Comune chiude il risanamento delle casse con un anno di anticipo

Il Comune ha approvato il rendiconto di gestione 2025, che conferma il riequilibrio delle entrate e delle uscite finanziarie. Con questa approvazione, le casse comunali sono state riassestate con un anno di anticipo rispetto ai piani iniziali. Il piano di rientro dal disavanzo finanziario, che prevedeva tempi più lunghi, è stato completato prima del previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ha evidenziato la conclusione anticipata delle operazioni di risanamento.

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