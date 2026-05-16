Il compleanno di Flavio Montrucchio tra il siparietto in tv e la tradizione di famiglia | Ma si poteva mangiare?

Da torinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Montrucchio ha compiuto 51 anni. Ieri, venerdì 15 maggio, il conduttore torinese de "I Fatti Vostri" e "Primo appuntamento" è stato festeggiato dalla moglie Alessia Mancini che gli ha preparato il suo dolce preferito, il tiramisù, portando avanti una tradizione di famiglia, dato che già. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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