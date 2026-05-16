Il compleanno di Flavio Montrucchio tra il siparietto in tv e la tradizione di famiglia | Ma si poteva mangiare?

Flavio Montrucchio ha compiuto 51 anni. Ieri, venerdì 15 maggio, il conduttore torinese de "I Fatti Vostri" e "Primo appuntamento" è stato festeggiato dalla moglie Alessia Mancini che gli ha preparato il suo dolce preferito, il tiramisù, portando avanti una tradizione di famiglia, dato che già. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

«Volevo chiamarla “Faccetta nera” ma non posso…», cala il gelo su Raidue: la reazione di Anna Falchi e Flavio Montrucchio – Il videoSta tutto nella faccia del malcapitato Flavio Montrucchio l’imbarazzo per la telefonata andata in onda in diretta durante una puntata di Affari tuoi,...

Flavio Montrucchio e Elisa Isoardi, la notizia ufficiale dalle stanze della tvNel panorama televisivo italiano, ci sono volti che nel tempo diventano veri e propri punti di riferimento per il pubblico.

Weekend d'amore a Torino per Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: ma non sono soliIl conduttore torinese e la moglie in Piazza San Carlo con la figlia neo-diciottenne Mya stregati dal fascino della città sabauda ... torinotoday.it