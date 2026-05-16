Il colore dei ricordi | a Ortona una mostra di quadri e laboratorio di disegno per i bambini
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
"Il colore dei ricordi" è la nuova iniziativa dell' Associazione A.CU.T.A che si terrà nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Ortona da venerdì 22 a domenica 24 maggio, dalle 18 alle 20.A.CU.T.A., presieduta da Ettore Bucci proporrà una mostra di quadri che riguardano Ortona. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
A Reggio Emilia per la principessa Kate: consegnato un disegno speciale dei bambini di CordenonsUna principessa che ti corre incontro è qualcosa che capita una volta nella vita.
In Lazzerini il piacere di leggere . Nei ricordi L’invenzione del coloreDoppio appuntamento in Lazzerini questa settimana grazie agli Incontri con autori e due libri da leggere.