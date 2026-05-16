Il campionato scozzese è imprevedibilmente finito nel modo più prevedibile

Nell'ultima giornata del campionato scozzese, gli Hearts si trovavano inaspettatamente in testa alla classifica. Tuttavia, la squadra ha subito una sconfitta contro un avversario che ha compromesso le possibilità di vittoria finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato inalterate le posizioni in classifica, confermando la natura imprevedibile di questa stagione. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto acceso, con molte occasioni create nel corso del match.

All'ultima giornata gli Hearts erano a sorpresa primi in classifica, ma hanno perso contro il solito Celtic e si sono fatti scavalcare Il Celtic ha vinto per la 56esima volta la Scottish Premiership, il campionato scozzese di calcio, dopo aver battuto gli Hearts di Edimburgo 3-1, riuscendo così a superarli in classifica all’ultima e decisiva giornata di campionato. Per la 41esima stagione consecutiva, insomma, la Premiership è stata vinta da una delle due squadre di Glasgow (l’altra sono i Rangers, che hanno vinto 55 campionati). Ma è stata una vittoria assai più inaspettata del solito, dato che gli Hearts – che non vincono un... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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