Il bilancio di Arianna Meloni, membro di Fratelli d’Italia, evidenzia che circa il 75% del programma è stato completato. La politica del partito si concentra sulla presenza sul territorio, evitando di isolarsi nei palazzi. Meloni afferma che prima del loro intervento l’Italia si trovava in una fase di crisi e di difficoltà. La leader sottolinea l’impegno del partito nel mantenere un rapporto diretto con la popolazione e il territorio di riferimento.

“Non ci chiuderemo mai nei palazzi, Fratelli d’Italia è il partito del radicamento, il rapporto con il territorio per noi è fondamentale. In queste settimane abbiamo raccolto molto entusiasmo, ma anche tanti spunti interessanti per l’azione di governo”. Così in un’intervista all’Unione Sarda, la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, parlando dello stato di salute del partito “Dopo tre anni e mezzo di governo – osserva – cresciamo ancora nel consenso, caso più unico che raro”. Arianna Meloni sottolinea infatti che FdI “si conferma il primo della nazione”. “Anche la coalizione di governo è in salute. Questo è il secondo esecutivo più longevo della storia della repubblica”, aggiunge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il bilancio di Arianna Meloni: “Realizzati tre quarti del programma. Prima di noi l’Italia era allo sbando”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Abbiamo trovato un Paese allo sbando, oggi l’Italia è tornata credibile”: l’orgoglio di Arianna Meloni

Leggi anche: Rignanese: “Episcopo, game over. Il bilancio del fallimento di una città allo sbando totale”

Arianna Meloni a Cagliari: Tra casa, lavoro e sicurezza l’Italia è ripartitaL’istinto è quello di sempre. Quello di chi è arrivato da lontano, anni di politica nelle retrovie e adesso, al governo, sa che la base di tutto resta lì: nella presenza nei territori, nel contatto co ... unionesarda.it

Comunali Reggio, Arianna Meloni: Programma concreto, la città va liberataNel suo intervento, la dirigente di FdI ha definito Reggio Calabria una città splendida, crocevia naturale del Mediterraneo, ma che ha bisogno di essere liberata, evidenziando il valore di una ... reggio.gazzettadelsud.it

Sondaggi Ipsos, Campo Largo per la prima volta sopra il centrodestra reddit