Il bergoglismo sta minando la spiritualità del pontificato

Recentemente, si è assistito a un dibattito pubblico che mette in evidenza come alcuni media trattino con toni diversi le dichiarazioni di figure politiche e religiose. In particolare, vengono citati discorsi di leader politici e pontefici, con commenti che sembrano alternarsi tra apprezzamenti e critiche. Tra le tematiche affrontate, si evidenzia come vengono rappresentate le posizioni sulla guerra e sulla pace, spesso senza mantenere un equilibrio tra le diverse opinioni espresse.

«Molti giornali elogiano il discorso di Draghi in cui dice armiamoci, poi giri pagina ed elogiano il discorso di Leone XIV in cui dice disarmiamoci. Mettiamoci d’accordo.». Paolo Mieli ha ragione. Il più surreale è stato il giornale dei vescovi che ieri, per il discorso di Leone XIV all’università di Roma, ha pubblicato un editoriale di elogio al Papa dove contemporaneamente si elogia pure Draghi, come se avessero detto la stessa cosa. In realtà hanno detto cose opposte. Draghi ha parlato dell’aumento da 800 a 1200 miliardi di euro l’anno per la «spesa strategica aggiuntiva» che occorre all’Europa (anche) per finanziare la difesa e il Papa,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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