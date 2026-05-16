Il ballo in maschera della legge elettorale

Un nuovo progetto di legge elettorale, presentato dalla maggioranza di governo, è stato al centro dell’attenzione dei media, che lo hanno soprannominato “Stabilicum” o “Melonellum”. La proposta mira a creare le condizioni per assicurare governi più duraturi e stabili. La discussione sulla legge si è concentrata sui diversi aspetti e sulle modifiche rispetto ai precedenti sistemi elettorali. La presentazione ufficiale ha suscitato reazioni e analisi tra gli operatori del settore politico e legale.

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