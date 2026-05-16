Il ballo in maschera della legge elettorale

Da bergamonews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto di legge elettorale, presentato dalla maggioranza di governo, è stato al centro dell’attenzione dei media, che lo hanno soprannominato “Stabilicum” o “Melonellum”. La proposta mira a creare le condizioni per assicurare governi più duraturi e stabili. La discussione sulla legge si è concentrata sui diversi aspetti e sulle modifiche rispetto ai precedenti sistemi elettorali. La presentazione ufficiale ha suscitato reazioni e analisi tra gli operatori del settore politico e legale.

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Chiamato dai giornali “Stabilicum” o “Melonellum”, il progetto di nuova legge elettorale, presentato dalla maggioranza di governo, si propone di costruire le condizioni per governi stabili. La stabilità è la prima condizione della governabilità del Paese. Gli individui, le famiglie, i corpi sociali possono in relativa tranquillità progettare, programmare, pianificare per almeno cinque anni. La qualità e l’ambizione dei progetti sono determinate anche dall’ampiezza dell’arco temporale lungo il quale si distendono. La stabilità dei governi richiede però una maggioranza netta. Ora, i risultati elettorali amministrativi, l’esito del referendum sulla Magistratura e i sondaggi quotidiani non lasciano intravedere una tale maggioranza, benché non sia da escludere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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