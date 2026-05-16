I trapianti e il ruolo dell’anestesista | una presenza costante lungo il continuum assistenziale

Durante una conferenza congiunta organizzata da due Rotary Club, si è discusso del ruolo dell’anestesista nei trapianti e nel percorso assistenziale. L’evento ha coinvolto professionisti del settore medico e sanitario, evidenziando l’importanza di questa figura durante le fasi di preparazione, intervento e post-operatorio. Si è parlato di come l’anestesista garantisca la gestione delle condizioni del paziente in tutte le fasi del trattamento, contribuendo alla sicurezza e al successo delle operazioni di trapianto.

Una conferenza congiunta organizzata dai Rotary Club Bergamo Hospital 1 Papa Giovanni XXIII e Rotary Club Verona Soave, presieduti rispettivamente da Antonio Roccioletti e Enzo De Concilio, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo centrale dell’anestesista nel mondo trapiantologico: il confronto, che ha messo sul tavolo le esperienze degli ospedali di Bergamo e di Borgo Trento, si è svolto nella serata di giovedì 14 maggio al ristorante Bacco d’Oro di Mezzane di Sotto (VR), con la partecipazione di Daniela Comi, Dirigente Medico Anestesista della S.S. Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica – ASST Papa Giovanni XXIII, Leonardo Gottin, Direttore U. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sindrome del QT lungo: ricercatori italiani individuano il ruolo centrale dell'alimentazione in termini di prevenzione. Caratteristiche, sintomi e (nuove) terapie per una rara e insidiosa patologia cardiacaNonostante non esistano dati certi sulla sindrome del QT lungo, le stime più recenti parlano di 1 persona che ne soffre ogni 2000 nati vivi.

Il comandante Baiano se ne va: "Presenza costante e autorevole"L’Amministrazione comunale di Bertinoro e il sindaco Filippo Scogli hanno reso omaggio mercoledì scorso al luogotenente carica speciale Antonio...

I trapianti e il ruolo dell’anestesista: una presenza costante lungo il continuum assistenzialeIn una conferenza congiunta organizzata dai Rotary Club Bergamo Hospital 1 Papa Giovanni XXIII e Rotary Club Verona Soave è emersa con forza l'importanza della figura dell'anestesista, parte integrant ... bergamonews.it

La mia famiglia vuole che io vada a trovare mia madre dopo il suo trapianto di fegato. reddit

Accademia Medicina (@ACCMEDorg) / Posts / X x.com

Trapianti, Calabria ultima nell’Italia dei record. La lettera da Trebisacce: Che speranza ha l’Alto Ionio?Il flop regionale su donazioni e trapianti connesso alla fragilità della rete sanità territoriale: Il Chidichimo non può essere una bandiera elettorale<br /> ... ecodellojonio.it