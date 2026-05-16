I trapianti e il ruolo dell’anestesista | una presenza costante lungo il continuum assistenziale
Durante una conferenza congiunta organizzata da due Rotary Club, si è discusso del ruolo dell’anestesista nei trapianti e nel percorso assistenziale. L’evento ha coinvolto professionisti del settore medico e sanitario, evidenziando l’importanza di questa figura durante le fasi di preparazione, intervento e post-operatorio. Si è parlato di come l’anestesista garantisca la gestione delle condizioni del paziente in tutte le fasi del trattamento, contribuendo alla sicurezza e al successo delle operazioni di trapianto.
Una conferenza congiunta organizzata dai Rotary Club Bergamo Hospital 1 Papa Giovanni XXIII e Rotary Club Verona Soave, presieduti rispettivamente da Antonio Roccioletti e Enzo De Concilio, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo centrale dell’anestesista nel mondo trapiantologico: il confronto, che ha messo sul tavolo le esperienze degli ospedali di Bergamo e di Borgo Trento, si è svolto nella serata di giovedì 14 maggio al ristorante Bacco d’Oro di Mezzane di Sotto (VR), con la partecipazione di Daniela Comi, Dirigente Medico Anestesista della S.S. Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica – ASST Papa Giovanni XXIII, Leonardo Gottin, Direttore U. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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