I pronostici di sabato 16 maggio | Bundesliga Primeira Liga e non solo

Sabato 16 maggio sono in programma diverse partite in vari campionati europei, tra cui l’ultima giornata di Bundesliga e Primeira Liga. La Bundesliga si avvia alla conclusione con molte reti segnate durante la stagione, una caratteristica che si ripete di anno in anno. Oltre alle partite di massima serie, sono previsti incontri anche in campionati minori. La giornata si presenta ricca di eventi sportivi che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

I pronostici di sabato 16 maggio, ci sono le partite dell’ultima giornata di Bundesliga e Primeira Liga più altri campionati minori La Bundesliga si prepara all’ultima giornata con una certezza che si ripete praticamente ogni anno: tantissimi gol. I numeri delle ultime stagioni sono impressionanti e confermano una tendenza ormai consolidata. Nel 2025 sono stati segnati 31 gol con 7 Over 2.5 su 9 partite, nel 2024 addirittura 38 reti con 9 Over 2.5 su 9 incontri. Anche nel 2023 il turno conclusivo ha regalato 27 gol complessivi, mentre nel 2022 si è arrivati rispettivamente a 33 e 35 reti nelle ultime due edizioni considerate. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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