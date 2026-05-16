I programmi TV di oggi 16 maggio 2026 | musica e film

Oggi, 16 maggio 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi e film sui canali principali. Su Rai 1 viene trasmesso l’evento musicale europeo, l’Eurovision, in diretta nazionale. Su Canale 5 è in programmazione “Il Gladiatore II”, il sequel del film storico. Su Italia 1 va in onda “Kung Fu Panda 4”, l’ultimo capitolo della serie animata. Questi sono alcuni dei principali appuntamenti televisivi previsti per la giornata.

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Guida ai programmi TV del 16 maggio 2026: “Eurovision” su Rai 1, “Il Gladiatore II” su Canale 5, “Kung Fu Panda 4” su Italia 1. La prima serata del 16 maggio 2026 offre su Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest, uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Su Rai 3 arriva una nuova puntata di Sapiens, con Mario Tozzi impegnato in un viaggio affascinante nel mondo delle grotte. Canale 5 propone il kolossal Il gladiatore II, titolo di grande richiamo per gli appassionati di cinema epico. Italia 1 sceglie l’animazione con Kung Fu Panda 4, ideale per famiglie e spettatori di tutte le età. Sky Cinema Collection completa il quadro con C’era una volta in America, capolavoro senza tempo di Sergio Leone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 16 maggio 2026: musica e film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli - Incontro con la Cittadinanza, 8 maggio 2026 - Papa Leone XIV Sullo stesso argomento I programmi TV di oggi 6 maggio 2026: premiazioni, musica e filmGuida ai programmi TV del 6 maggio 2026: “David di Donatello 2026” su Rai 1, “Tim Battiti Live Spring” su Canale 5, “The Day After Tomorrow” su... I programmi TV di oggi 8 maggio 2026: musica, reality e filmGuida ai programmi TV dell’8 maggio 2026: “Milleunacover Sanremo” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, The Amazing Spider-Man su Italia 1 La... I programmi TV di oggi 15 maggio 2026: musica, reality e film x.com Sito web minimalista dove puoi controllare quali film e programmi TV sono disponibili in quale regione reddit Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serataAncora I Cesaroni su CANALE 5, mentre ritorna anche Alberto Angela sull'ammiraglia RAI. Nuovo show in onda su RAI 2. Ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 11 maggio 2026 ... money.it Sky guida ai programmi in tvSky Programmi tv in diretta: guida alla programmazione di tutti i canali Sky oggi in onda, cosa vedere ora in tv ed a seguire sul palinsesto. comingsoon.it