I Premi Nobel salgono in cattedra | Dai fattori che regolano l’ossigeno una molecola per la cura dei tumori
Due premi Nobel sono intervenuti ieri mattina durante la cerimonia di apertura del Festival della Scienza Medica, tenutasi nell’Aula Magna di Santa Lucia, evento che prosegue fino a domani sotto le Torri. La loro presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, con interventi incentrati su aspetti legati alla regolazione dell’ossigeno e al ruolo di una singola molecola nel trattamento dei tumori. La manifestazione si svolge in un contesto di approfondimenti scientifici e innovazioni nel campo della medicina.
Sono stati ben due i premi Nobel presenti alla giornata di apertura del Festival della Scienza Medica, ieri mattina nell’Aula Magna di Santa Lucia (in corso fino a domani sotto le Torri): Gregg L. Semenza e Peter John Ratcliffe che si sono aggiudicati il Nobel per la Medicina nel 2019. Il Professor Semenza è titolare della cattedra C. Michael Armstrong di Ingegneria cellulare e Medicina genetica presso la Johns Hopkins University School of Medicine, a Baltimora. Nel corso della sua relazione, Semenza ha illustrato il percorso che lo ha portato alla vincita del Nobel e cioè la scoperta di quei fattori, una famiglia di proteine, responsabili dell’ ipossia, (carenza di ossigeno, ndr) nelle cellule che è stata denominata Hifs (Hypoxia-inducible factors). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Tumori invisibili e immunoterapia: li scova una nuova molecolaRendere visibile ciò che, fino a oggi, è rimasto nascosto al sistema immunitario.
Il Nobel Semenza: "Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà"di Monica Raschi BOLOGNA Professor Semenza, lei ha vinto il Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto come le cellule del corpo umano...
I Premi Nobel salgono in cattedra: Dai fattori che regolano l’ossigeno una molecola per la cura dei tumoriGregg L. Semenza e Peter John Ratcliffe hanno illustrato le loro scoperte e le ricadute sulle malattie Possono salvare migliaia di vite: i risultati in laboratorio non lasciano dubbi. Ora lo studio c ... ilrestodelcarlino.it
A Bologna quattro premi Nobel al Festival della Scienza MedicaBOLOGNA, 20 APR - Saranno quattro Premi Nobel - Gregg Semenza e Peter Ratcliffe (Medicina 2019), Stefan Walter Hell (Chimica 2014) e Svante Pääbo (Medicina 2022) - i protagonisti dell'XI edizione del ... ansa.it