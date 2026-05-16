Due premi Nobel sono intervenuti ieri mattina durante la cerimonia di apertura del Festival della Scienza Medica, tenutasi nell’Aula Magna di Santa Lucia, evento che prosegue fino a domani sotto le Torri. La loro presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, con interventi incentrati su aspetti legati alla regolazione dell’ossigeno e al ruolo di una singola molecola nel trattamento dei tumori. La manifestazione si svolge in un contesto di approfondimenti scientifici e innovazioni nel campo della medicina.

Sono stati ben due i premi Nobel presenti alla giornata di apertura del Festival della Scienza Medica, ieri mattina nell’Aula Magna di Santa Lucia (in corso fino a domani sotto le Torri): Gregg L. Semenza e Peter John Ratcliffe che si sono aggiudicati il Nobel per la Medicina nel 2019. Il Professor Semenza è titolare della cattedra C. Michael Armstrong di Ingegneria cellulare e Medicina genetica presso la Johns Hopkins University School of Medicine, a Baltimora. Nel corso della sua relazione, Semenza ha illustrato il percorso che lo ha portato alla vincita del Nobel e cioè la scoperta di quei fattori, una famiglia di proteine, responsabili dell’ ipossia, (carenza di ossigeno, ndr) nelle cellule che è stata denominata Hifs (Hypoxia-inducible factors). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Premi Nobel salgono in cattedra: "Dai fattori che regolano l’ossigeno una molecola per la cura dei tumori"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tumori invisibili e immunoterapia: li scova una nuova molecolaRendere visibile ciò che, fino a oggi, è rimasto nascosto al sistema immunitario.

Il Nobel Semenza: "Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà"di Monica Raschi BOLOGNA Professor Semenza, lei ha vinto il Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto come le cellule del corpo umano...

I Premi Nobel salgono in cattedra: Dai fattori che regolano l’ossigeno una molecola per la cura dei tumoriGregg L. Semenza e Peter John Ratcliffe hanno illustrato le loro scoperte e le ricadute sulle malattie Possono salvare migliaia di vite: i risultati in laboratorio non lasciano dubbi. Ora lo studio c ... ilrestodelcarlino.it

A Bologna quattro premi Nobel al Festival della Scienza MedicaBOLOGNA, 20 APR - Saranno quattro Premi Nobel - Gregg Semenza e Peter Ratcliffe (Medicina 2019), Stefan Walter Hell (Chimica 2014) e Svante Pääbo (Medicina 2022) - i protagonisti dell'XI edizione del ... ansa.it