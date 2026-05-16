I Poggi i soldi e una dignità oltre le infamie

I Poggi sono stati coinvolti in una vicenda che mette in discussione la loro dignità e il rispetto per la memoria di una figlia scomparsa. La famiglia si trova di fronte a accuse e insinuazioni riguardanti presunti interessi economici, che sembrano contraddire la loro condotta e il modo in cui hanno affrontato il dolore. In questa situazione, le tensioni si sono accentuate, portando a riflettere su come la sofferenza possa essere manipolata o svalutata da chi diffonde voci infamanti.

Quei soldi sono una delle tante cose che i Poggi non maneggiano. Perché se esiste una cosa ancora più atroce dell'aver avuto una figlia morta ammazzata è il giorno in cui qualcuno le appiccica un prezzo. Ed è probabilmente così che i genitori di Chiara vivono quella cifra (si parla di 350-400mila euro) bloccata su un conto e rimasta intatta dal giorno in cui ci è stata versata. Dal 13 agosto 2007, quando hanno iniziato ad essere smerigliati dal male di vivere, a quella madre e a quel padre nessuno ha mai lasciato il bene di una pagina bianca. Prima l'orrore, poi i sospetti, prima la rabbia di dover incolpare Alberto Stasi, quell'ex ragazzo ormai uomo così asimmetrico nella sua duplice immagine di per bene e assassino, poi l'incubo di dover ricominciare tutto daccapo stavolta con Andrea Sempio nel mirino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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