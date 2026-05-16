I lavoratori del cimitero scrivono ai candidati | Assunzione definitiva e strumenti adeguati per porre fine al nostro calvario

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori del cimitero di Chieti hanno scritto ai sei candidati alla carica di sindaco, inviando una lettera in cui chiedono l’assunzione definitiva e strumenti adeguati per migliorare le loro condizioni di lavoro. La comunicazione è indirizzata a Olinto Amoroso, Alessandro Carbone, Giancarlo Cascini, Mario Colantonio, Giovanni Legnini e Cristiano Sicari. Nel testo, si richiedono chiarimenti sulla situazione lavorativa del personale e si evidenzia la necessità di soluzioni concrete per risolvere le difficoltà che affrontano quotidianamente.

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Si rivolgono ai sei candidati alla carica di sindaco i lavoratori del cimitero di Chieti. Così, in una lettera indirizzata a Olinto Amoroso, Alessandro Carbone, Giancarlo Cascini, Mario Colantonio, Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, chiedono “risposte sulla situazione lavorativa del personale”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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