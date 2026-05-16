A Palazzo Blu si svolge una mostra dedicata ai fratelli Gioli, con l’esposizione di 105 opere che offrono uno sguardo sulla scena artistica di Pisa. La rassegna include dipinti e disegni, alcuni dei quali inediti e provenienti dall’archivio familiare, che verranno mostrati per la prima volta al pubblico. La presenza di questi pezzi permette di approfondire il ruolo dei fratelli Gioli e il loro legame con i Macchiaioli, un movimento artistico di cui sono stati influenzati.

? Punti chiave Come hanno fatto i fratelli Gioli a influenzare i Macchiaioli?. Quali disegni inediti dell'archivio familiare verranno finalmente rivelati?. Perché Pisa è stata considerata per anni una periferia artistica?. Chi sono gli artisti della Scuola di Bocca d'Arno esposti?.? In Breve Mostra aperta dal 16 maggio al 6 settembre 2026 a Palazzo Blu.. Curatela di Stefano Renzoni con contributi grafici di Bianca Cerrina Feroni.. Eventi correlati dal 28 aprile al 30 maggio e il 5 giugno.. Incontri presso Certosa di Pisa il 23 maggio e Scalo Roncioni dal 31 maggio.. Palazzo Blu apre le porte il 16 maggio 2026 con la mostra dedicata ai fratelli Gioli, che ricostruisce il ruolo centrale di Francesco e Luigi nella pittura pisana tra Ottocento e Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I fratelli Gioli a Palazzo Blu: 105 opere svelano la Pisa artistica

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