I figli di Grillo non sanno neanche far ridere
Nel panorama politico attuale, il Movimento 5 Stelle si presenta come un gruppo di rappresentanti che cercano di mantenere una presenza attiva in Parlamento. Tra gli esponenti più noti, alcuni si distinguono per le loro battute e interventi, mentre altri faticano a suscitare reazioni positive tra il pubblico. La legislatura corrente vede una serie di figure che si impegnano a portare avanti le loro posizioni, anche se con risultati spesso discussi. La scena politica resta dinamica e in continua evoluzione, con nuove figure che cercano spazio e attenzione.
Non solo di Carotenuto si vive. Il Movimento 5Stelle è una fucina di campioni, non tutti a livello del mitologico deputato Davide Tripiedi («Grazie presidente, sarò breve e circonciso»), ma comunque i successori, anche in questa legislatura, tengono alta la bandiera. Che garrisce, eccome. Prima di Carotenuto, flottante di cui se scriviamo che è entrato in parlamento con una dichiarazione dei redditi da indigente (1.320 euro lordi all’anno) ecco che il brainstorming pentastellato partorisce un comunicato bilioso contro Libero, prima dell’onorevole campano, dicevamo, la ribalta se l’era conquistata Valentina D’Orso, la quale alla Camera aveva manifestato tutta la propria sofferenza per la raffica di voti a cui è sottoposta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!
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