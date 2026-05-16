Hormuz gli europei trattano con l' Iran per far passare le petroliere

Paesi europei stanno conducendo negoziati con l’Iran per consentire il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Da mesi, centinaia di navi sono ferme nel Golfo Persico a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno portato a blocchi e restrizioni nelle rotte marittime. Le conversazioni tra le parti sono in corso per trovare una soluzione che permetta il transito delle petroliere, mentre le navi attendono di attraversare lo stretto.

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Paesi europei stanno trattando con l'Iran per attraversare lo Stretto di Hormuz. Centinaia le petroliere ancora bloccate nel Golfo Persico dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il blocco dello Stretto ha provocato un'impennata dei prezzi dei carburanti. Il capo della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale Ebrahim Azizi ha indicato che l'Iran ha "messo in atto un meccanismo professionale di gestione del traffico" a Hormuz, che sarà presto operativo, sottolineando L'Iran che paesi europei sono in trattative con Teheran per ottenere i permessi necessari ad attraversare questa rotta strategica per il commercio globale di petrolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hormuz, gli europei trattano con l'Iran per far passare le petroliere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump firma il Defense Production Act: cosa rischia davvero l'Europa e l'Iran (che non riaprirà più) Sullo stesso argomento Il trucco della Cina per fare passare le petroliere dallo stretto di HormuzSecondo Reuters la Cina starebbe trattando con l’Iran per garantire il passaggio sicuro delle proprie navi dallo Stretto di Hormuz. Iran, Trump manda i Marines: “Le petroliere superino Hormuz”. Italia smentisce dialogo con Teheran(Adnkronos) – Donald Trump invia i Marines per liberare lo Stretto di Hormuz dai missili di Teheran. Iran, avviati colloqui con paesi Ue per transito Stretto di HormuzLa televisione di stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Iran: Gli europei trattano con i Pasdaran per il passaggio da HormuzAnche gli Europei stanno trattando con i Pasdaran il passaggio di navi dallo stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l’agenzia Fars. Dopo il passaggio di alcune navi provenienti dai paesi dell’Asia or ... affaritaliani.it