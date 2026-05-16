Honda buco record da 2,68 miliardi | frenano gli investimenti EV

Honda ha registrato una perdita netta di 2,68 miliardi di dollari nel suo ultimo trimestre, un dato che rappresenta un record negativo. Di conseguenza, la casa automobilistica ha deciso di sospendere temporaneamente gli investimenti nel settore dei veicoli elettrici, anche in Canada. La società ha dichiarato che le scelte sono state influenzate dalle recenti decisioni politiche negli Stati Uniti, senza fornire dettagli specifici. La situazione ha portato a una riduzione significativa degli investimenti previsti in diverse aree strategiche.

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? Domande chiave Come influenzerà la politica americana i nuovi piani di Honda?. Perché il colosso giapponese ha sospeso l'investimento in Canada?. Quali motori torneranno in Formula 1 dopo il fallimento elettrico?. Come cambieranno gli obiettivi di vendita di veicoli elettrici entro il 2030?.? In Breve Sospeso investimento da 11 miliardi di dollari per batterie e veicoli in Canada.. Rimandati obiettivi vendita elettriche al 20% entro il 2030 e gamma solo EV 2040.. Trump prevede eliminazione crediti d'imposta da 7.500 dollari per modelli elettrici nel settembre 2025.. Domenicali e Ben Sulayem ipotizzano ritorno motori V8 con carburanti sostenibili nel 2031. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Honda, buco record da 2,68 miliardi: frenano gli investimenti EV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Acea da record: utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025 Redditi famiglie in crescita, ma frenano gli investimenti e i risparmiIl reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto nel 2025, ma il quadro economico resta articolato: più soldi in tasca, consumi in aumento,... Buco nero emette un'esplosione radio da recordUn buco nero che divora una stella a distanza inusuale dal cuore della galassia che lo ospita: è quanto hanno osservato per la prima volta gli astrofisici studiando un fenomeno noto come evento di ... tomshw.it