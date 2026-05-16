Homo homini lupus la mostra di Marco Morisini allo spazio MArCo di Bottega Brandina
Sabato 16 maggio apre al pubblico la mostra “Homo homini lupus” di Marco Morosini presso lo spazio MArCo, situato al primo piano di Bottega Brandina in viale Gramsci 1. La rassegna presenta diverse opere dell’artista, che saranno esposte fino a data da definirsi. L’esposizione si svolge in un ambiente dedicato all’arte contemporanea e invita i visitatori a esplorare il lavoro di Morosini attraverso le sue creazioni visive. La mostra rimarrà aperta nei giorni successivi all’inaugurazione.
Apre al pubblico sabato 16 maggio la nuova mostra “Homo homini lupus” di Marco Morosini presso lo spazio MArCo (Morosini Arte Contemporanea), situato al primo piano di Bottega Brandina in viale Gramsci 1. Il progetto raccoglie l’eredità visiva dell’artista dal 1998 ai giorni nostri - partendo dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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