Nelle vie di Milano è stata installata una nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo. Il dipinto raffigura una figura che indossa una kefiah, il tradizionale copricapo della cultura araba e mediorientale. La rappresentazione include anche un volto che ricorda Hitler. La scena è visibile in un’area pubblica, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando discussioni. L’opera combina elementi simbolici della cultura palestinese con un’immagine storicamente associata a un’altra figura.

Per le vie di Milano è apparsa la nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae Hitler con la kefiah, tradizionale copricapo della cultura araba e mediorientale e simbolo della resistenza del popolo palestinese. Il dittatore nazista, inoltre, viene raffigurato con una fascia rossa al braccio sulla quale compare la scritta “HATE” (odio). Il nuovo murale è apparso lungo il percorso del corteo nazionale Pro Pal in programma oggi nel capoluogo lombardo: in Piazza XXIV Maggio, in Corso di Porta Ticinese e in Via Molino delle Armi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hitler con la kefiah, la nuova opera di aleXsandro Palombo per le vie di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, presidio a Milano: “Siamo tutti Thiago e Saif”. La portavoce: “Gemellaggio con Tel Aviv? Come la Berlino di Hitler”Milano, 4 maggio – Slogan, partecipazione e uno striscione chiaro: "Siamo tutti Thiago e Saif".

David di Donatello 2026, Capovilla con la kefiah: "Aiuta mio cuore a esserci ancora"“Cosa indosso? E’ una kefiah, un simbolo di solidarietà e fratellanza, sorellanza e vicinanza nei confronti di coloro che soffrono della violenza...

Hitler con la kefiah, la nuova opera di aleXsandro Palombo per le vie di Milano(LaPresse) Per le vie di Milano è apparsa la nuova opera dell'artista aleXsandro Palombo che ritrae Hitler con la kefiah, tradizionale ... stream24.ilsole24ore.com

Con la kefiah sul red carpet anti-genocidioLa kefiah oltre lo smoking: l’impegno proPal conquista gli Emmy, i tradizionali premi della televisione statunitense. Dal red carpet agli acceptance speech sul palco, le star hollywoodiane hanno ... ilfattoquotidiano.it