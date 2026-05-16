Hitler con la kefiah la nuova opera di aleXsandro Palombo per le vie di Milano

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle vie di Milano è stata installata una nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo. Il dipinto raffigura una figura che indossa una kefiah, il tradizionale copricapo della cultura araba e mediorientale. La rappresentazione include anche un volto che ricorda Hitler. La scena è visibile in un’area pubblica, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando discussioni. L’opera combina elementi simbolici della cultura palestinese con un’immagine storicamente associata a un’altra figura.

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Per le vie di Milano è apparsa la nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae Hitler con la kefiah, tradizionale copricapo della cultura araba e mediorientale e simbolo della resistenza del popolo palestinese. Il dittatore nazista, inoltre, viene raffigurato con una fascia rossa al braccio sulla quale compare la scritta “HATE” (odio). Il nuovo murale è apparso lungo il percorso del corteo nazionale Pro Pal in programma oggi nel capoluogo lombardo: in Piazza XXIV Maggio, in Corso di Porta Ticinese e in Via Molino delle Armi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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