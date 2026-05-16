Heracles Almelo-Groningen domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Agli ospiti basta un punto per andare ai playoff

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la sfida tra Heracles Almelo e Groningen in Eredivisie. Gli ospiti, con un punto, sono già qualificati per i playoff, mentre gli altri risultati potrebbero influenzare le posizioni finali. L'Heracles Almelo, invece, sarà fuori dalla massima divisione almeno per questa stagione, con il verdetto già deciso da tempo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista dell'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui