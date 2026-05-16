Heracles Almelo-Groningen domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Agli ospiti basta un punto per andare ai playoff

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la sfida tra Heracles Almelo e Groningen in Eredivisie. Gli ospiti, con un punto, sono già qualificati per i playoff, mentre gli altri risultati potrebbero influenzare le posizioni finali. L'Heracles Almelo, invece, sarà fuori dalla massima divisione almeno per questa stagione, con il verdetto già deciso da tempo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista dell'incontro.

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Ancora una partita. Poi l’Heracles Almelo sarà fuori dall’Eredivisie, almeno per una stagione, ma il verdetto è stato scritto tempo fa dunque non è una novità. L’avversario di questa domenica primaverile sarà un Groningen che invece per la seconda stagione di fila giocherà nella massima serie, migliorando anche il risultato della stagione scorsa in cui. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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