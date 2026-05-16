HELLBREAK TCG l’Alba del Terrore e del nuovo gioco di carte di Christian T Petersen!

Hellbreak TCG è un nuovo gioco di carte collezionabili a tema horror, ancora in fase di sviluppo e non ancora disponibile sul mercato. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ghost Galaxy, lo studio di Christian T. Petersen, e altri partner. La pubblicazione è prevista nei prossimi mesi, con dettagli sulle modalità di gioco e sui mazzi ancora da definire. La comunicazione ufficiale ha annunciato l’intenzione di creare un’esperienza di gioco intensa e immersiva, senza fornire al momento informazioni dettagliate sui contenuti.

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HELLBREAK è un nuovo, ancora non pubblicato gioco di carte collezionabili (TCG) a tema horror, prodotto dalla collaborazione tra Ghost Galaxy (lo studio di Christian T. Petersen, mente dietro KeyForge e Twilight Imperium ) e Spin Master. Il gioco catapulta i giocatori in uno scontro diretto tra i mostri più iconici della cultura pop e del cinema, come Dracula e lo Squalo di Jaws. Questa collaborazione tra Ghost Galaxy e Spin Master è quello che nel settore viene definito un “dream team” tra l’ingegno visionario dei giochi da tavolo moderni e un colosso industriale della distribuzione. Ghost Galaxy non è uno studio qualunque; è la nuova creatura di Christian T. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - HELLBREAK TCG, l’Alba del Terrore e del nuovo gioco di carte di Christian T. Petersen! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Naruto Mythos TCG: guida completa, set e regole del nuovo gioco di carte Mafia e carte: arriva il nuovo gioco d’azione di Yaw StudiosYaw Studios consolida la propria produzione con l’uscita di One Card One Shot – Mafia, un titolo che fonde strategia e azione frenetica nei...