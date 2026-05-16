Heerenveen-Ajax domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La squadra di Óscar García prova ad evitare i playoff
Domenica 17 maggio alle 14:30 si gioca la partita tra Heerenveen e Ajax, con le formazioni ufficiali già annunciate. L’obiettivo dell’Ajax è conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di evitare i playoff, mentre la squadra di Heerenveen si prepara a difendersi davanti al proprio pubblico. Le quote e i pronostici sono già disponibili, e si attende una sfida che potrà influenzare la classifica finale. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.
La missione dell’Ajax è chiara: deve vincere a Heerenveen e poi sperare in risultati favorevoli a Nijmegen e a Eindhoven. Gli Amsterdammers arrivano a questo incontro al quinto posto nella classifica del campionato olandese, a tre punti dal Twente, che occupa il terzo posto, utile per la qualificazione alla Champions League, e a un punto dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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