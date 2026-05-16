Heerenveen-Ajax domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la partita tra Heerenveen e Ajax. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili presso i bookmaker. L’Ajax ha l’obbligo di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre l’obiettivo dell’Heerenveen è ottenere un risultato positivo in casa. Dopo questa sfida, l’attenzione si sposterà anche alle altre partite di Nijmegen e Eindhoven, dove si decideranno le sorti di alcune squadre in classifica.

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La missione dell’Ajax è chiara: deve vincere a Heerenveen e poi sperare in risultati favorevoli a Nijmegen e a Eindhoven. Gli Amsterdammers arrivano a questo incontro al quinto posto nella classifica del campionato olandese, a tre punti dal Twente, che occupa il terzo posto, utile per la qualificazione alla Champions League, e a un punto dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Heerenveen-Ajax (domenica 17 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Feyenoord-Ajax (domenica 22 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLa classifica sfida tra Feyenoord e Ajax questa volta è tutta incentrata sulla lotta per il secondo posto nella classifica di Eredivisie.