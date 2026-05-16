Un video recente ha suscitato paura tra gli utenti dopo aver mostrato una persona che, lungo un sentiero di montagna, prende in mano un topolino vedendolo passare. L’immagine ha generato preoccupazione perché il roditore potrebbe essere portatore di virus come l’hantavirus. Non ci sono informazioni sulla provenienza del video o sulle conseguenze per chi ha interagito con l’animale. La scena ha fatto discutere sui rischi di avvicinarsi a animali selvatici in ambienti naturali.

A volte la linea tra l’innocenza e l’incoscienza è sottile come il confine di un sentiero di montagna, e può causare guai seri. Marina Korb, una giovane argentina, l’ha scoperto nel modo più controverso possibile: pubblicando su TikTok un video in cui accarezza con disinvoltura quello che le autorità sanitarie considerano il principale vettore dell’hantavirus Andes, il temuto Oligoryzomys longicaudatus, conosciuto comunemente come “ topo dalla coda lunga “. L’episodio si è verificato durante un’escursione sul sentiero Circuito Chico a San Carlos de Bariloche, nel cuore della Patagonia argentina. Una zona di straordinaria bellezza naturale, ma anche un’area endemica dove l’hantavirus miete periodicamente vittime tra la popolazione locale e i turisti ignari dei pericoli nascosti tra l’erba e gli arbusti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hantavirus, vede un topolino sul sentiero e lo prende in mano: il video ora spaventa tutti

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Hantavirus, una ragazza prende in mano il topo dalla coda lunga e pubblica il video su TikTok

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