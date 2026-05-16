Hantavirus e il rischio di un’epidemia di disinformazione

Il 2 maggio scorso, un focolaio di gravi malattie respiratorie è stato segnalato dall’ente sanitario di un paese europeo a un’organizzazione internazionale. La notifica riguardava una nave da crociera con bandiera olandese che si trovava nell’Oceano Atlantico, con passeggeri provenienti da 23 nazioni diverse. In seguito alla comunicazione, sono emersi timori riguardo a un possibile rischio di diffusione di virus come l’hantavirus. La vicenda ha attirato l’attenzione sul potenziale impatto di notizie immediatamente diffuse sui social e sui mezzi di comunicazione.

Quando il Regno Unito ha notificato all’Organizzazione mondiale della sanità, il 2 maggio scorso, un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera battente bandiera olandese nell’Oceano Atlantico, con passeggeri provenienti da 23 paesi, il mondo conobbe l’hantavirus. Da allora una decina di casi del ceppo Andes sono stati confermati in Sudafrica, Svizzera e Paesi Bassi. Ciò che seguì, ricorda l’Omas, è stata la risposta a una delle epidemie multinazionali più complesse degli ultimi anni, nonché un test del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), il quadro normativo globale vincolante che obbliga i Paesi a prevenire, prepararsi, individuare, segnalare e rispondere alle minacce alla salute pubblica che oltrepassano i confini nazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hantavirus outbreak on cruise ship is not a pandemic threat | Health Wealth

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Il Hantavirus è la prossima pandemia? reddit

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