Hantavirus Donald Trump si affida a un urologo complottista specializzato in protesi del pene | chi è Brian Christine
Negli Stati Uniti si apre una discussione sulla gestione dell’hantavirus da parte dell’amministrazione, mentre emergono dettagli su una figura coinvolta nel supporto a un ex presidente. Si tratta di un urologo noto per le sue posizioni complottiste e per aver trattato problemi di protesi peniena. La sua associazione con l’ex presidente ha suscitato reazioni e critiche tra gli esperti e le autorità sanitarie del paese. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di polemiche legate alla risposta pubblica alla diffusione del virus.
Negli Stati Uniti cresce la polemica sulla gestione dell’ hantavirus da parte dell’amministrazione di Donald Trump. Al centro delle critiche c’è l’ammiraglio Brian Christine, nominato sottosegretario alla Salute con delega alle malattie infettive, nonostante sia un urologo specializzato in protesi del pene e privo di esperienza in virologia. Il medico è, inoltre, noto per alcune dichiarazioni favorevoli a tesi cospirazioniste durante la pandemia di Covid-19. A rilanciare il caso è stata la Cnn, che ha ricostruito il profilo del professionista incaricato di seguire una delle emergenze sanitarie più delicate del momento. Chi è Brian Christine?. Prima di approdare nell’amministrazione di Trump, Brian Christine era noto soprattutto nel campo dell’urologia. 🔗 Leggi su Open.online
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Il funzionario del Hantavirus di Trump è uno specialista in impianti penieni - Il dottor Brian Christine ha pochissima esperienza effettiva nella salute pubblica. reddit
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