Hantavirus Donald Trump si affida a un urologo complottista specializzato in protesi del pene | chi è Brian Christine

Negli Stati Uniti si apre una discussione sulla gestione dell’hantavirus da parte dell’amministrazione, mentre emergono dettagli su una figura coinvolta nel supporto a un ex presidente. Si tratta di un urologo noto per le sue posizioni complottiste e per aver trattato problemi di protesi peniena. La sua associazione con l’ex presidente ha suscitato reazioni e critiche tra gli esperti e le autorità sanitarie del paese. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di polemiche legate alla risposta pubblica alla diffusione del virus.

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