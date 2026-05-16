Hannover 96-Norimberga domenica 17 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Hannover 96 e Norimberga, valida per la 2. Bundesliga. L’Hannover si trova al terzo posto in classifica, a pari punti con l’Elversberg e il Paderborn, e punta alla promozione in Bundesliga. I giocatori del Norimberga, invece, hanno già concluso la stagione e sono in vacanza. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e le quote, mentre i pronostici sono ancora in fase di elaborazione.

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