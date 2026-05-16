Un'indagine ha rivelato come la violenza sessuale venga impiegata come tattica sistematica in alcune azioni condotte da gruppi armati. Sono stati identificati tredici schemi distinti di violenza, che vengono riproposti in diversi contesti e modalità. Inoltre, si è scoperto che la manipolazione digitale viene utilizzata per diffondere contenuti che aumentano il senso di terrore tra la popolazione. Le autorità hanno raccolto prove che collegano queste pratiche a specifici atti e strategie di propaganda.

? Domande chiave Quali sono i tredici schemi di violenza identificati dagli inquirenti?. Come è stata utilizzata la manipolazione digitale per amplificare il terrore?. Cosa si intende per violenza kinocidale documentata nel rapporto?. Chi dovrà rispondere legalmente per la strategia sistematica di Hamas?.? In Breve Indagine durata due anni basata su 1.800 ore di video e 10.000 fotografie.. Analisi condotta tramite 430 interviste a sopravvissuti, testimoni e ostaggi liberati.. Identificati tredici schemi ricorrenti di violenza strutturale e sadismo sistematico.. Aggressioni documentate in abitazioni, basi militari e area del Nova Music Festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Commissione Civile del 7 ottobre presenta un rapporto sugli abusi sessuali sistematici di Hamas

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