Nella Piana si susseguono due posizioni contrastanti riguardo all’attività aeroportuale. Da un lato, un’assemblea locale propone di limitare i voli destinati ai quartieri di Brozzi e San Donnino, sostenendo che l’aeroporto sia utile alle imprese della zona. Dall’altro, un’altra figura invita i cittadini a partecipare a una manifestazione contro l’aeroporto, evidenziando il clima di tensione tra chi difende la continuità delle operazioni e chi chiede restrizioni. Le discussioni riguardano principalmente l’impatto sulle comunità e le attività economiche.

Dalla riduzione dei voli per i cittadini di Brozzi e San Donnino auspicati da Beatrice Corsi all’invito a partecipare alla manifestazione odierna contro l’aeroporto lanciato da Damiano Sforzi. Lo scalo di Peretola e il suo futuro hanno ’scaldato’ il confronto elettorale tra i cinque candidati alla poltrona di sindaco di Sesto, organizzato da La Nazione, ieri pomeriggio al cinema Grotta. Il tema Peretola è stato centrale anche in questa campagna elettorale, proprio come nel 2021. A differenza di cinque anni fa, adesso c’è un Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ha snellito notevolmente i tempi per il progetto, visto che non serve più il parere della Commissione europea sul sito Natura 2000 e Toscana Aeroporti pensa di poter partire presto con i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra (e pace) nella Piana: "Ridurre i voli per Brozzi": "Lo scalo serve le imprese"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRYPTO TRADING: Bitcoin Rejected, THIS is Where It Will Bounce!

Sullo stesso argomento

Bari, voli a rischio domani: sciopero Enav ed EasyJet blocca lo scalo? Domande chiave Quali sono gli orari esatti in cui EasyJet bloccherà i voli? Come influirà lo sciopero sulla mobilità urbana di Bari il 18 maggio?...

Grazzanise al centro del piano: lo scalo potrà gestire voli civili? Punti chiave Come cambierà la mobilità campana con l'apertura dello scalo civile? Quali settori economici beneficeranno direttamente del nuovo...

Per essere felici bisogna credere anzitutto nella possibilità di esserlo: io adesso ci credo (Lev Tolstoj, Guerra e pace) x.com

Papa Leone alla veglia in San Pietro: Fermatevi, è il tempo della pace! Basta guerra e riarmoGrazie per avere accolto questo invito, radunandovi qui, presso la tomba di San Pietro, e in tanti altri luoghi del mondo a invocare la pace. La guerra divide, la speranza unisce. La prepotenza ... leggo.it

Guerra Ucraina-Russia, Trump: Pace subito per evitare allargamento conflitto. Droni sorvolano base con sottomarini nucleari in FranciaSi è concluso l'incontro tra le delegazioni statunitense e dell'Ucraina a Miami, nell'ambito dei colloqui condotti dagli Usa per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Non sono ancora ... fanpage.it