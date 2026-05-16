Guerra a Gaza | l’inchiesta svela il pregiudizio dei media USA

Un'inchiesta ha analizzato come i media statunitensi trattano il conflitto a Gaza, evidenziando differenze nel linguaggio utilizzato. Sono state osservate variazioni nelle parole impiegate per descrivere le vittime, a seconda del loro ruolo e della provenienza. La ricerca si concentra sul modo in cui vengono presentate le azioni militari e le conseguenze del conflitto, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità. I risultati mettono in luce come alcune scelte linguistiche possano influenzare la percezione pubblica.

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