Guanti e maxi spacco per le donne del Grande Fratello | la coreografia coi tecnicismi centrali di Francesca Manzini
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Nuova coreografia al Gf Vip per Francesca Manzini, Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe sulle note di Esibizionista, di Annalisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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