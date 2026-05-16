Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2026, quinta tappa del Campionato del Mondo MotoGP. La sessione si è tenuta sul circuito di Barcellona, con i piloti che hanno cercato di ottenere la miglior posizione in griglia di partenza. I risultati delle qualifiche hanno determinato le prime posizioni della classifica di partenza, influenzando la strategia in vista della gara. La sessione ha visto alcuni cambiamenti rispetto alle prove precedenti, con diversi piloti che si sono distinti nelle ultime fasi.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2026. 13. Francesco Bagnaia (Ducati) 14. Enea Bastianini (KTM) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2026: risultati e classifica qualifiche

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