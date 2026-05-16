Graziani e lo scudetto del Torino cinquant’anni dopo | Radice portò il calcio totale noi eravamo guerrieri

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di cinquant’anni, uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto del Torino nel 1976 ricorda quegli anni. Ricorda come l’allenatore portò in squadra il calcio totale e come il gruppo si comportò come una vera e propria armata sul campo. Tra i ricordi, l’intesa con il compagno di reparto e alcune delle partite più significative di quella stagione. Altri dettagli riguardano le strategie adottate e le emozioni vissute durante il cammino verso il titolo.

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