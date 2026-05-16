A distanza di cinquant’anni, uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto del Torino nel 1976 ricorda quegli anni. Ricorda come l’allenatore portò in squadra il calcio totale e come il gruppo si comportò come una vera e propria armata sul campo. Tra i ricordi, l’intesa con il compagno di reparto e alcune delle partite più significative di quella stagione. Altri dettagli riguardano le strategie adottate e le emozioni vissute durante il cammino verso il titolo.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Graziani e lo scudetto del Torino cinquant’anni dopo: «Radice portò il calcio totale, noi eravamo guerrieri»

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