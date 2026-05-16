Grazia a Minetti la Procura generale chiede più tempo per gli accertamenti | rinviata l’udienza per la presa d’atto

La Procura generale ha richiesto più tempo per completare gli accertamenti sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. L’udienza prevista per giovedì è stata rinviata per consentire ulteriori verifiche. La decisione riguarda il processo in corso e la documentazione relativa alla concessione della grazia. La situazione rimane in sospeso fino a quando non saranno completate le indagini e si avrà un’ulteriore comunicazione ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle tempistiche di aggiornamento.

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