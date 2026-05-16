Grazia a Minetti la Procura generale chiede più tempo per gli accertamenti | rinviata l’udienza per la presa d’atto
La Procura generale ha richiesto più tempo per completare gli accertamenti sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. L’udienza prevista per giovedì è stata rinviata per consentire ulteriori verifiche. La decisione riguarda il processo in corso e la documentazione relativa alla concessione della grazia. La situazione rimane in sospeso fino a quando non saranno completate le indagini e si avrà un’ulteriore comunicazione ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle tempistiche di aggiornamento.
La grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti il 18 febbraio resta nel limbo. Giovedì il Tribunale di Sorveglianza di Milano avrebbe dovuto prendere atto dell’ estinzione della pena dell’ex consigliera del Pdl, condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby e per peculato nell’inchiesta sui rimborsi in Regione Lombardia. L’atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica, infatti, avrebbe dovuto chiudere una volta per tutte la questione anche rispetto alla richiesta, avanzata dalla difesa, di affidamento ai servizi sociali come misura alternativa al carcere. Ma, riferisce il Corriere della Sera, così non è stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Nicole Minetti e la grazia, la Procura Generale: accertamenti urgenti su fatti gravissimi,
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