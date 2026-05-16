Granfondo Squali Modifiche alla viabilità

Per la 11ª edizione della Granfondo Squali, in programma domenica 17 maggio, sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità nel territorio comunale di Pesaro. Queste variazioni sono state indicate per garantire il passaggio in sicurezza della manifestazione ciclistica e coinvolgono diverse strade della zona. La modifica della circolazione si configura come misura temporanea, finalizzata a consentire lo svolgimento della gara nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui