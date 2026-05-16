Granfondo Squali Modifiche alla viabilità
Per la 11ª edizione della Granfondo Squali, in programma domenica 17 maggio, sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità nel territorio comunale di Pesaro. Queste variazioni sono state indicate per garantire il passaggio in sicurezza della manifestazione ciclistica e coinvolgono diverse strade della zona. La modifica della circolazione si configura come misura temporanea, finalizzata a consentire lo svolgimento della gara nel rispetto delle norme di sicurezza.
In occasione della 11ª edizione della "Granfondo Squali – Cattolica & Gabicce Mare", in programma domenica 17 maggio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità anche nel territorio comunale di Pesaro, per consentire il passaggio in sicurezza della manifestazione ciclistica. L’evento interesserà le seguenti strade di Pesaro: SP131 strada dei Treponti, strada della Badia, via Acquabona, strada Fornace Mancini, via Metauro, un tratto della SS16, strada della Valle dei Pelati, strada Panoramica SP44 a Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo. Durante il transito dei ciclisti potranno verificarsi sospensioni temporanee della circolazione della durata indicativa di 15-20 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ciclismo, Granfondo 2026: tutte le modifiche alla viabilità a Bergamo
Leggi anche: Domenica 10 maggio, modifiche alla viabilità in città per la BGY Airport Granfondo 2026
Domenica arriva la Granfondo Squali 2026, le modifiche alla viabilità, nel territorio comunale di Pesaro, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica https://www.radioincontro.com/domenica-arriva-la-granfondo-squali-20 facebook
Arriva la Granfondo Squali, modifiche al traffico sulle strade di Pesaro ift.tt/jTYAIvD x.com
Granfondo Squali. Modifiche alla viabilitàIn occasione della 11ª edizione della Granfondo Squali – Cattolica & Gabicce Mare, in programma domenica 17 maggio, sono ... ilrestodelcarlino.it
Granfondo Squali 2026, debutta la Squali MoLab Run: corsa e camminata nella Valle del ConcaSabato 16 maggio l’evento si arricchisce con due percorsi non competitivi da 5 e 10 km, tra sport, natura e promozione del territorio ... altarimini.it