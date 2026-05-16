Grande successo al debutto dei balli storici a Mercatello | festa sul Piazzale Balnea

Ieri pomeriggio, sul Piazzale Balnea di Mercatello, si è tenuto il debutto dei balli storici dell’Ottocento organizzato dall’APS locale. La manifestazione è stata curata dalla scuola di danza Il Contrapasso di Salerno, guidata dalla maestra Lella Lembo. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico che ha assistito a esibizioni di danze e musiche d’epoca, in un’atmosfera che ha richiamato il periodo storico rappresentato. L’evento si è svolto al tramonto, creando un’atmosfera suggestiva.

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