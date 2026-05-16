Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è distinta come una delle concorrenti più discusse. Nelle ultime ore è stata comunicata la sua eliminazione, senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del reality show, senza dichiarazioni aggiuntive da parte dei partecipanti o degli organizzatori. La sua uscita ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, ma non sono stati diffusi retroscena ufficiali sulla decisione.

Francesca Manzini è stata sicuramente tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della semifinale andata in onda ieri 15 maggio sui teleschermi di Canale 5, l'imitatrice di Striscia La Notizia ha perso il televoto per accedere alla finale venendo eliminata contro Adriana Volpe. Un'eliminazione un po' inaspettata, quella della gieffina che aveva tenuto alta l'attenzione dei fans del Grande Fratello Vip sia per le sue coreografie sia per il suo rapporto speciale con Raimondo Todaro. Al termine della diretta, Francesca Manzini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini eliminata: svelato un retroscena

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Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e le parole della sorella

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