Gp di Catalogna la Sprint è di Alex Marquez Aprilia delude Bezzecchi è solo 9°
Nel sabato al circuito di Barcellona si è disputata la Sprint del Gran Premio di Catalogna, che ha visto la vittoria di Alex Marquez. La giornata è stata caratterizzata da diverse novità, con alcune sorprese in classifica e risultati inaspettati. Aprilia ha deluso le aspettative, mentre Bezzecchi si è classificato solo al nono posto. La Sprint ha offerto diversi momenti di tensione e azioni di rilievo, contribuendo a movimentare ulteriormente l’evento motoristico.
Il sabato del Montmelò regala una Sprint divertente per il Gran Premio di Catalogna. Sul circuito di Barcellona non sono mancati i colpi di scena sia in ottica gara che, soprattutto, in ottica mondiale. A trionfare al termine di un duello mozzafiato è stato Alex Marquez (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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