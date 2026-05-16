Gp di Catalogna la Sprint è di Alex Marquez Aprilia delude Bezzecchi è solo 9°

Nel sabato al circuito di Barcellona si è disputata la Sprint del Gran Premio di Catalogna, che ha visto la vittoria di Alex Marquez. La giornata è stata caratterizzata da diverse novità, con alcune sorprese in classifica e risultati inaspettati. Aprilia ha deluso le aspettative, mentre Bezzecchi si è classificato solo al nono posto. La Sprint ha offerto diversi momenti di tensione e azioni di rilievo, contribuendo a movimentare ulteriormente l’evento motoristico.

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