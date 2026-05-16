Il leader dell'opposizione ha commentato le azioni del governo, affermando che sta facendo di tutto per consolidare il proprio potere e rimanere alle posizioni attuali. Ha aggiunto di non poter prevedere cosa accadrà se il governo non dovesse completare l'intera legislatura, poiché non dispone di strumenti per fare previsioni certe. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione politica, senza indicare specifici sviluppi futuri o decisioni ufficiali da parte dell'esecutivo.

“Se il governo non arriverà a fine legislatura? Queste sono valutazioni che, non avendo la sfera di cristallo, non saprei fare. Vedo che è un governo che sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi alle poltrone. Addirittura, anziché parlare di salario minimo, di stipendi, di bollette energetiche, si riuniscono a Palazzo Chigi per le poltrone, per aumentare le spese militari e per la legge elettorale. Follia assoluta”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a margine dell’evento del partito ‘Nova’, in corso a Roma. Poi sulla politica estera dell’esecutivo: “Abbiamo assistito a quattro anni di politica estera fallimentare, tutta giocata sulla subalternità a Washington, e poi Meloni ha preso schiaffi da Washington!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Conte: "Sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi a poltrone"

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