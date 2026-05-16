Glorenza 16 vacche scappano nel centro | l’intervento dei vigili
A Glorenza, nel centro storico, 16 vacche sono scappate da un pascolo e si sono ritrovate tra i vicoli della città. I vigili sono intervenuti per cercare di bloccare gli animali e farli tornare al pascolo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al cedimento del recinto, ma l’episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e gestire la situazione. La polizia locale ha aiutato a rintracciare le mucche tra le vie del centro.
? Punti chiave Come hanno fatto i vigili a rincorrere le mucche tra i vicoli?. Cosa ha causato il cedimento del recinto nel pascolo?. Chi ha coordinato l'operazione di recupero nel centro storico?. Dove sono state portate le sedici vacche dopo la fuga?.? In Breve L'evento si è verificato giovedì sera intorno alle ore 18.30 a Glorenza.. I vigili del fuoco volontari hanno recuperato tutti i 16 capi di bestiame.. L'incursione ha interessato le strette vie del centro storico della Val Venosta.. Si valuterà l'integrità delle recinzioni per prevenire nuovi cedimenti strutturali nei pascoli.. Sedici vacche hanno invaso le strade del centro storico di Glorenza giovedì sera intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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