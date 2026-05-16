Glorenza 16 vacche scappano nel centro | l’intervento dei vigili

A Glorenza, nel centro storico, 16 vacche sono scappate da un pascolo e si sono ritrovate tra i vicoli della città. I vigili sono intervenuti per cercare di bloccare gli animali e farli tornare al pascolo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al cedimento del recinto, ma l’episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e gestire la situazione. La polizia locale ha aiutato a rintracciare le mucche tra le vie del centro.

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