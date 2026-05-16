Gli ospiti di Verissimo del 16 e del 17 maggio

Il fine settimana del 16 e 17 maggio, su Verissimo, sarà caratterizzato da diverse interviste con ospiti di rilievo. La conduttrice Silvia Toffanin introdurrà nel suo studio la giornalista Concita De Gregorio, nota per le sue apparizioni televisive e scritti, e Mara Maionchi, produttrice musicale di grande esperienza. Le puntate prevedono conversazioni e approfondimenti con questi personaggi, offrendo agli spettatori un'ampia panoramica sulle loro attività e carriere.

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