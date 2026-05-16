Gli ospiti di Verissimo del 16 e del 17 maggio

Da anticipazionitv.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana del 16 e 17 maggio, su Verissimo, sarà caratterizzato da diverse interviste con ospiti di rilievo. La conduttrice Silvia Toffanin introdurrà nel suo studio la giornalista Concita De Gregorio, nota per le sue apparizioni televisive e scritti, e Mara Maionchi, produttrice musicale di grande esperienza. Le puntate prevedono conversazioni e approfondimenti con questi personaggi, offrendo agli spettatori un'ampia panoramica sulle loro attività e carriere.

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Il weekend del 16 e 17 maggio si preannuncia ricco di emozioni su Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà ospiti speciali, tra cui la giornalista Concita De Gregorio e la celebre produttrice Mara Maionchi. Inoltre, Diego Armando Maradona Junior porterà la sua storia e la richiesta di giustizia per il padre. Non mancheranno le emozioni legate alla finalissima di Amici. Concita De Gregorio: un racconto personale. Marcello Sacchetta risponde a Peparini sulla coreografia di Sal Da Vinci Sabato 16 maggio, Concita De Gregorio sarà in studio per presentare il suo nuovo libro, La cura. La giornalista condividerà momenti significativi della sua vita e della sua carriera. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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